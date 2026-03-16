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ITM: VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF

46.18 USD 0.06 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ITM汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点46.12和高点46.18进行交易。

关注VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITM新闻

常见问题解答

ITM股票今天的价格是多少？

VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF股票今天的定价为46.18。它在46.12 - 46.18范围内交易，昨天的收盘价为46.12，交易量达到267。ITM的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF股票是否支付股息？

VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF目前的价值为46.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.31%和USD。实时查看图表以跟踪ITM走势。

如何购买ITM股票？

您可以以46.18的当前价格购买VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF股票。订单通常设置在46.18或46.48附近，而267和0.02%显示市场活动。立即关注ITM的实时图表更新。

如何投资ITM股票？

投资VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF需要考虑年度范围45.75 - 48.01和当前价格46.18。许多人在以46.18或46.48下订单之前，会比较0.74%和。实时查看ITM价格图表，了解每日变化。

VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF的最高价格是48.01。在45.75 - 48.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF的绩效。

VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF（ITM）的最低价格为45.75。将其与当前的46.18和45.75 - 48.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITM股票是什么时候拆分的？

VanEck Vectors 免AMT中期国债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.12和-3.31%中可见。

日范围
46.12 46.18
年范围
45.75 48.01
前一天收盘价
46.12
开盘价
46.17
卖价
46.18
买价
46.48
最低价
46.12
最高价
46.18
交易量
267
日变化
0.13%
月变化
0.74%
6个月变化
-3.39%
年变化
-3.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%