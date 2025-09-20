КотировкиРазделы
IMCV: iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

79.80 USD 0.69 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMCV за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.67, а максимальная — 80.15.

Следите за динамикой iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IMCV сегодня?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) сегодня оценивается на уровне 79.80. Инструмент торгуется в пределах 79.67 - 80.15, вчерашнее закрытие составило 80.49, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IMCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 79.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.79% и USD. Отслеживайте движения IMCV на графике в реальном времени.

Как купить акции IMCV?

Вы можете купить акции iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) по текущей цене 79.80. Ордера обычно размещаются около 79.80 или 80.10, тогда как 33 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IMCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IMCV?

Инвестирование в iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 64.01 - 81.33 и текущей цены 79.80. Многие сравнивают -0.83% и 11.67% перед размещением ордеров на 79.80 или 80.10. Изучайте ежедневные изменения цены IMCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF?

Самая высокая цена iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) за последний год составила 81.33. Акции заметно колебались в пределах 64.01 - 81.33, сравнение с 80.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF?

Самая низкая цена iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) за год составила 64.01. Сравнение с текущими 79.80 и 64.01 - 81.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IMCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IMCV?

В прошлом iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 80.49 и 4.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
79.67 80.15
Годовой диапазон
64.01 81.33
Предыдущее закрытие
80.49
Open
80.12
Bid
79.80
Ask
80.10
Low
79.67
High
80.15
Объем
33
Дневное изменение
-0.86%
Месячное изменение
-0.83%
6-месячное изменение
11.67%
Годовое изменение
4.79%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
4.734%
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.