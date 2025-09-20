KurseKategorien
IMCV: iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

79.80 USD 0.69 (0.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMCV hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.67 bis zu einem Hoch von 80.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IMCV heute?

Die Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) notiert heute bei 79.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von 79.67 - 80.15 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 80.49 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von IMCV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IMCV Dividenden?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF wird derzeit mit 79.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IMCV zu verfolgen.

Wie kaufe ich IMCV-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) zum aktuellen Kurs von 79.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 79.80 oder 80.10 platziert, während 33 und -0.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IMCV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IMCV-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 64.01 - 81.33 und der aktuelle Kurs 79.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.83% und 11.67%, bevor sie Orders zu 79.80 oder 80.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IMCV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF?

Der höchste Kurs von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) im vergangenen Jahr lag bei 81.33. Innerhalb von 64.01 - 81.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 80.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) im Laufe des Jahres betrug 64.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 79.80 und der Spanne 64.01 - 81.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IMCV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IMCV statt?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 80.49 und 4.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
79.67 80.15
Jahresspanne
64.01 81.33
Vorheriger Schlusskurs
80.49
Eröffnung
80.12
Bid
79.80
Ask
80.10
Tief
79.67
Hoch
80.15
Volumen
33
Tagesänderung
-0.86%
Monatsänderung
-0.83%
6-Monatsänderung
11.67%
Jahresänderung
4.79%
