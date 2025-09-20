IMCV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi 79.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 79.67 - 80.15 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 80.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 33 değerine ulaştı. IMCV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 79.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.79% ve USD değerlerini izler. IMCV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IMCV hisse senedi nasıl alınır? iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisselerini şu anki 79.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 79.80 ve Ask 80.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 33 ve günlük değişim oranı -0.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IMCV fiyat hareketlerini takip edin.

IMCV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.01 - 81.33 ve mevcut fiyatı 79.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 79.80 veya Ask 80.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.83% ve 6 aylık değişim oranı 11.67% değerlerini karşılaştırır. IMCV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 81.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.01 - 81.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 80.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF performansını takip edin.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 79.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.01 - 81.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IMCV fiyat hareketlerini izleyin.