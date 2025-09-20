- Genel bakış
IMCV: iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.67 ve Yüksek fiyatı olarak 80.15 aralığında işlem gördü.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
IMCV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi 79.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 79.67 - 80.15 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 80.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 33 değerine ulaştı. IMCV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 79.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.79% ve USD değerlerini izler. IMCV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IMCV hisse senedi nasıl alınır?
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisselerini şu anki 79.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 79.80 ve Ask 80.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 33 ve günlük değişim oranı -0.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IMCV fiyat hareketlerini takip edin.
IMCV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.01 - 81.33 ve mevcut fiyatı 79.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 79.80 veya Ask 80.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.83% ve 6 aylık değişim oranı 11.67% değerlerini karşılaştırır. IMCV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 81.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.01 - 81.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 80.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF performansını takip edin.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 79.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.01 - 81.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IMCV fiyat hareketlerini izleyin.
IMCV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 80.49 ve yıllık değişim oranı 4.79% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 80.49
- Açılış
- 80.12
- Satış
- 79.80
- Alış
- 80.10
- Düşük
- 79.67
- Yüksek
- 80.15
- Hacim
- 33
- Günlük değişim
- -0.86%
- Aylık değişim
- -0.83%
- 6 aylık değişim
- 11.67%
- Yıllık değişim
- 4.79%
