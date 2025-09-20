KotasyonBölümler
Dövizler / IMCV
IMCV: iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

79.80 USD 0.69 (0.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IMCV fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.67 ve Yüksek fiyatı olarak 80.15 aralığında işlem gördü.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

IMCV haberleri

Sıkça sorulan sorular

IMCV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi 79.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 79.67 - 80.15 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 80.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 33 değerine ulaştı. IMCV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 79.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.79% ve USD değerlerini izler. IMCV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IMCV hisse senedi nasıl alınır?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisselerini şu anki 79.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 79.80 ve Ask 80.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 33 ve günlük değişim oranı -0.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IMCV fiyat hareketlerini takip edin.

IMCV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.01 - 81.33 ve mevcut fiyatı 79.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 79.80 veya Ask 80.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.83% ve 6 aylık değişim oranı 11.67% değerlerini karşılaştırır. IMCV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 81.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.01 - 81.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 80.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF performansını takip edin.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 79.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.01 - 81.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IMCV fiyat hareketlerini izleyin.

IMCV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 80.49 ve yıllık değişim oranı 4.79% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
79.67 80.15
Yıllık aralık
64.01 81.33
Önceki kapanış
80.49
Açılış
80.12
Satış
79.80
Alış
80.10
Düşük
79.67
Yüksek
80.15
Hacim
33
Günlük değişim
-0.86%
Aylık değişim
-0.83%
6 aylık değişim
11.67%
Yıllık değişim
4.79%
10 Ekim, Cuma
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
Beklenti
55.2
Önceki
55.1
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
49.8
Önceki
51.7
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.8%
Önceki
4.7%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.0%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
422
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
549
18:00
USD
Federal Bütçe Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​57.6 B
Önceki
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki