КотировкиРазделы
Валюты / ILMN
Назад в Рынок акций США

ILMN: Illumina Inc

101.48 USD 0.56 (0.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ILMN за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.86, а максимальная — 102.00.

Следите за динамикой Illumina Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ILMN

Дневной диапазон
98.86 102.00
Годовой диапазон
68.70 156.67
Предыдущее закрытие
100.92
Open
100.93
Bid
101.48
Ask
101.78
Low
98.86
High
102.00
Объем
2.985 K
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
2.83%
6-месячное изменение
27.74%
Годовое изменение
-22.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.