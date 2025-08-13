Devises / ILMN
ILMN: Illumina Inc
102.75 USD 0.28 (0.27%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ILMN a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 101.69 et à un maximum de 103.94.
Suivez la dynamique Illumina Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
101.69 103.94
Range Annuel
68.70 156.67
- Clôture Précédente
- 103.03
- Ouverture
- 102.50
- Bid
- 102.75
- Ask
- 103.05
- Plus Bas
- 101.69
- Plus Haut
- 103.94
- Volume
- 3.245 K
- Changement quotidien
- -0.27%
- Changement Mensuel
- 4.11%
- Changement à 6 Mois
- 29.34%
- Changement Annuel
- -21.07%
20 septembre, samedi