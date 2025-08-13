CotationsSections
ILMN: Illumina Inc

102.75 USD 0.28 (0.27%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ILMN a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 101.69 et à un maximum de 103.94.

Suivez la dynamique Illumina Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
101.69 103.94
Range Annuel
68.70 156.67
Clôture Précédente
103.03
Ouverture
102.50
Bid
102.75
Ask
103.05
Plus Bas
101.69
Plus Haut
103.94
Volume
3.245 K
Changement quotidien
-0.27%
Changement Mensuel
4.11%
Changement à 6 Mois
29.34%
Changement Annuel
-21.07%
