ILMN: Illumina Inc
103.03 USD 2.16 (2.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ILMN hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.60 bis zu einem Hoch von 103.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Illumina Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
101.60 103.78
Jahresspanne
68.70 156.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.87
- Eröffnung
- 102.31
- Bid
- 103.03
- Ask
- 103.33
- Tief
- 101.60
- Hoch
- 103.78
- Volumen
- 2.770 K
- Tagesänderung
- 2.14%
- Monatsänderung
- 4.40%
- 6-Monatsänderung
- 29.70%
- Jahresänderung
- -20.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K