Валюты / IGR
IGR: CBRE Global Real Estate Income Fund of Beneficial Interest
5.19 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IGR за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.17, а максимальная — 5.23.
Следите за динамикой CBRE Global Real Estate Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IGR
Дневной диапазон
5.17 5.23
Годовой диапазон
4.20 6.59
- Предыдущее закрытие
- 5.20
- Open
- 5.23
- Bid
- 5.19
- Ask
- 5.49
- Low
- 5.17
- High
- 5.23
- Объем
- 464
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 2.37%
- 6-месячное изменение
- 0.39%
- Годовое изменение
- -20.64%
