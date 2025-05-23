КотировкиРазделы
IGR: CBRE Global Real Estate Income Fund of Beneficial Interest

5.19 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IGR за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.17, а максимальная — 5.23.

Следите за динамикой CBRE Global Real Estate Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.17 5.23
Годовой диапазон
4.20 6.59
Предыдущее закрытие
5.20
Open
5.23
Bid
5.19
Ask
5.49
Low
5.17
High
5.23
Объем
464
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
2.37%
6-месячное изменение
0.39%
Годовое изменение
-20.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.