IGR: CBRE Global Real Estate Income Fund of Beneficial Interest
5.11 USD 0.11 (2.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IGR hat sich für heute um -2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.11 bis zu einem Hoch von 5.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die CBRE Global Real Estate Income Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.11 5.16
Jahresspanne
4.20 6.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.22
- Eröffnung
- 5.16
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Tief
- 5.11
- Hoch
- 5.16
- Volumen
- 347
- Tagesänderung
- -2.11%
- Monatsänderung
- 0.79%
- 6-Monatsänderung
- -1.16%
- Jahresänderung
- -21.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K