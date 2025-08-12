Валюты / IGD
IGD: Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
5.96 USD 0.03 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IGD за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.96, а максимальная — 6.00.
Следите за динамикой Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.96 6.00
Годовой диапазон
5.01 6.02
- Предыдущее закрытие
- 5.99
- Open
- 6.00
- Bid
- 5.96
- Ask
- 6.26
- Low
- 5.96
- High
- 6.00
- Объем
- 266
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- 4.93%
- Годовое изменение
- 6.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.