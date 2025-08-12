CotationsSections
IGD: Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

6.00 USD 0.04 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IGD a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.97 et à un maximum de 6.02.

Suivez la dynamique Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
5.97 6.02
Range Annuel
5.01 6.02
Clôture Précédente
5.96
Ouverture
5.98
Bid
6.00
Ask
6.30
Plus Bas
5.97
Plus Haut
6.02
Volume
129
Changement quotidien
0.67%
Changement Mensuel
0.84%
Changement à 6 Mois
5.63%
Changement Annuel
7.14%
