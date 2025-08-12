Währungen / IGD
IGD: Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
5.99 USD 0.03 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IGD hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.97 bis zu einem Hoch von 6.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.97 6.02
Jahresspanne
5.01 6.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.96
- Eröffnung
- 5.98
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Tief
- 5.97
- Hoch
- 6.02
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 0.67%
- 6-Monatsänderung
- 5.46%
- Jahresänderung
- 6.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K