KurseKategorien
Währungen / IGD
Zurück zum Aktien

IGD: Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

5.99 USD 0.03 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IGD hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.97 bis zu einem Hoch von 6.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGD News

Tagesspanne
5.97 6.02
Jahresspanne
5.01 6.02
Vorheriger Schlusskurs
5.96
Eröffnung
5.98
Bid
5.99
Ask
6.29
Tief
5.97
Hoch
6.02
Volumen
89
Tagesänderung
0.50%
Monatsänderung
0.67%
6-Monatsänderung
5.46%
Jahresänderung
6.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K