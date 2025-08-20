Валюты / HTZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HTZ: Hertz Global Holdings Inc
6.11 USD 0.08 (1.29%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTZ за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.98, а максимальная — 6.23.
Следите за динамикой Hertz Global Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HTZ
- Hertz Global Stock: Revenue Growth Is Still Absent (NASDAQ:HTZ)
- Hertz and Amazon Strike a Deal, and Hertz Investors Could Be Reaping the Rewards
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- What Are Hertz and Amazon Up to Right Now?
- The New Hertz Is Poised For A Recovery (undefined:HTZ)
- 3 Things Investors Should Know About the New Deal Between Amazon and Hertz
- Hertz: Q2 Earnings Show Some Signs Of Progress (Rating Upgrade) (NASDAQ:HTZ)
- Bill Ackman Invests $1.27 Billion in a Single Tech Stock, Adds To Google and More - Canadian Pacific Kansas (NYSE:CP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Amazon Partnership Sends Hertz Stock Up 8% As US Pre-Owned Car Market Set To Hit $1 Trillion By 2030 - Carvana (NYSE:CVNA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Amazon's new deal with Hertz taps into $1 trillion used car market
- Hertz Global Holdings announces resignation of chief human resources officer
- Hertz executive Eric Leef to resign, transition led by Christopher Berg
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Amazon strikes deal with Hertz to enter $1 trillion used car market
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- Hertz Stock (HTZ) in the Fast Lane as it Hitches a Ride With Amazon Autos - TipRanks.com
- Why Hertz Stock Was a Massive Winner on Wednesday
- Hertz Jumps on Amazon Used-Car Sales Partnership
- Carvana’s stock is falling, and Amazon is to blame
- Carvana Stock Is Sliding Wednesday: What's Driving The Action? - Carvana (NYSE:CVNA)
- Hertz, Amazon Autos partner to sell used vehicles online
Дневной диапазон
5.98 6.23
Годовой диапазон
2.77 9.40
- Предыдущее закрытие
- 6.19
- Open
- 6.23
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Low
- 5.98
- High
- 6.23
- Объем
- 5.995 K
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- 10.89%
- 6-месячное изменение
- 57.07%
- Годовое изменение
- 84.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.