HTZ: Hertz Global Holdings Inc
6.74 USD 0.55 (8.89%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTZ hat sich für heute um 8.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.13 bis zu einem Hoch von 6.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hertz Global Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.13 6.83
Jahresspanne
2.77 9.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.19
- Eröffnung
- 6.23
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Tief
- 6.13
- Hoch
- 6.83
- Volumen
- 11.806 K
- Tagesänderung
- 8.89%
- Monatsänderung
- 22.32%
- 6-Monatsänderung
- 73.26%
- Jahresänderung
- 103.63%
