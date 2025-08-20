KurseKategorien
HTZ: Hertz Global Holdings Inc

6.74 USD 0.55 (8.89%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HTZ hat sich für heute um 8.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.13 bis zu einem Hoch von 6.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hertz Global Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
6.13 6.83
Jahresspanne
2.77 9.40
Vorheriger Schlusskurs
6.19
Eröffnung
6.23
Bid
6.74
Ask
7.04
Tief
6.13
Hoch
6.83
Volumen
11.806 K
Tagesänderung
8.89%
Monatsänderung
22.32%
6-Monatsänderung
73.26%
Jahresänderung
103.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K