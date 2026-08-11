Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) сегодня оценивается на уровне 22.63. Инструмент торгуется в пределах 22.63 - 22.65, вчерашнее закрытие составило 22.45, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HF в реальном времени.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return в настоящее время оценивается в 22.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.90% и USD. Отслеживайте движения HF на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) по текущей цене 22.63. Ордера обычно размещаются около 22.63 или 22.93, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HF на графике в реальном времени.

Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return предполагает учет годового диапазона 20.78 - 22.65 и текущей цены 22.63. Многие сравнивают 0.80% и 6.29% перед размещением ордеров на 22.63 или 22.93. Изучайте ежедневные изменения цены HF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return?

Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) за последний год составила 22.65. Акции заметно колебались в пределах 20.78 - 22.65, сравнение с 22.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return на графике в реальном времени.