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HF: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return

22.63 USD 0.18 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HF за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.63, а максимальная — 22.65.

Следите за динамикой Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HF сегодня?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) сегодня оценивается на уровне 22.63. Инструмент торгуется в пределах 22.63 - 22.65, вчерашнее закрытие составило 22.45, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return в настоящее время оценивается в 22.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.90% и USD. Отслеживайте движения HF на графике в реальном времени.

Как купить акции HF?

Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) по текущей цене 22.63. Ордера обычно размещаются около 22.63 или 22.93, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HF?

Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return предполагает учет годового диапазона 20.78 - 22.65 и текущей цены 22.63. Многие сравнивают 0.80% и 6.29% перед размещением ордеров на 22.63 или 22.93. Изучайте ежедневные изменения цены HF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return?

Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) за последний год составила 22.65. Акции заметно колебались в пределах 20.78 - 22.65, сравнение с 22.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return?

Самая низкая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) за год составила 20.78. Сравнение с текущими 22.63 и 20.78 - 22.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HF?

В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.45 и 8.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.63 22.65
Годовой диапазон
20.78 22.65
Предыдущее закрытие
22.45
Open
22.63
Bid
22.63
Ask
22.93
Low
22.63
High
22.65
Объем
4
Дневное изменение
0.80%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
6.29%
Годовое изменение
8.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%