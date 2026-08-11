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HF: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return
Курс HF за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.63, а максимальная — 22.65.
Следите за динамикой Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HF сегодня?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) сегодня оценивается на уровне 22.63. Инструмент торгуется в пределах 22.63 - 22.65, вчерашнее закрытие составило 22.45, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return в настоящее время оценивается в 22.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.90% и USD. Отслеживайте движения HF на графике в реальном времени.
Как купить акции HF?
Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) по текущей цене 22.63. Ордера обычно размещаются около 22.63 или 22.93, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HF?
Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return предполагает учет годового диапазона 20.78 - 22.65 и текущей цены 22.63. Многие сравнивают 0.80% и 6.29% перед размещением ордеров на 22.63 или 22.93. Изучайте ежедневные изменения цены HF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return?
Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) за последний год составила 22.65. Акции заметно колебались в пределах 20.78 - 22.65, сравнение с 22.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return?
Самая низкая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return (HF) за год составила 20.78. Сравнение с текущими 22.63 и 20.78 - 22.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HF?
В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF DGA Absolute Return проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.45 и 8.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.45
- Open
- 22.63
- Bid
- 22.63
- Ask
- 22.93
- Low
- 22.63
- High
- 22.65
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 6.29%
- Годовое изменение
- 8.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%