HF: HF抵押
今日HF汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点22.63和高点22.65进行交易。
关注HF抵押动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HF股票今天的价格是多少？
HF抵押股票今天的定价为22.63。它在22.63 - 22.65范围内交易，昨天的收盘价为22.45，交易量达到4。HF的实时价格图表显示了这些更新。
HF抵押股票是否支付股息？
HF抵押目前的价值为22.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.90%和USD。实时查看图表以跟踪HF走势。
如何购买HF股票？
您可以以22.63的当前价格购买HF抵押股票。订单通常设置在22.63或22.93附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注HF的实时图表更新。
如何投资HF股票？
投资HF抵押需要考虑年度范围20.78 - 22.65和当前价格22.63。许多人在以22.63或22.93下订单之前，会比较0.80%和。实时查看HF价格图表，了解每日变化。
HF抵押股票的最高价格是多少？
在过去一年中，HF抵押的最高价格是22.65。在20.78 - 22.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HF抵押的绩效。
HF抵押股票的最低价格是多少？
HF抵押（HF）的最低价格为20.78。将其与当前的22.63和20.78 - 22.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HF股票是什么时候拆分的？
HF抵押历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.45和8.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.45
- 开盘价
- 22.63
- 卖价
- 22.63
- 买价
- 22.93
- 最低价
- 22.63
- 最高价
- 22.65
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.80%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 6.29%
- 年变化
- 8.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%