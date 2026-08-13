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HF: HF抵押

22.63 USD 0.18 (0.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HF汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点22.63和高点22.65进行交易。

关注HF抵押动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HF股票今天的价格是多少？

HF抵押股票今天的定价为22.63。它在22.63 - 22.65范围内交易，昨天的收盘价为22.45，交易量达到4。HF的实时价格图表显示了这些更新。

HF抵押股票是否支付股息？

HF抵押目前的价值为22.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.90%和USD。实时查看图表以跟踪HF走势。

如何购买HF股票？

您可以以22.63的当前价格购买HF抵押股票。订单通常设置在22.63或22.93附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注HF的实时图表更新。

如何投资HF股票？

投资HF抵押需要考虑年度范围20.78 - 22.65和当前价格22.63。许多人在以22.63或22.93下订单之前，会比较0.80%和。实时查看HF价格图表，了解每日变化。

HF抵押股票的最高价格是多少？

在过去一年中，HF抵押的最高价格是22.65。在20.78 - 22.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HF抵押的绩效。

HF抵押股票的最低价格是多少？

HF抵押（HF）的最低价格为20.78。将其与当前的22.63和20.78 - 22.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HF股票是什么时候拆分的？

HF抵押历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.45和8.90%中可见。

日范围
22.63 22.65
年范围
20.78 22.65
前一天收盘价
22.45
开盘价
22.63
卖价
22.63
买价
22.93
最低价
22.63
最高价
22.65
交易量
4
日变化
0.80%
月变化
0.80%
6个月变化
6.29%
年变化
8.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%