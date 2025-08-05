Валюты / GSL
GSL: Global Ship Lease Inc New Class A
31.94 USD 0.61 (1.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSL за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 32.64.
Следите за динамикой Global Ship Lease Inc New Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GSL
Дневной диапазон
31.89 32.64
Годовой диапазон
17.73 33.05
- Предыдущее закрытие
- 32.55
- Open
- 32.64
- Bid
- 31.94
- Ask
- 32.24
- Low
- 31.89
- High
- 32.64
- Объем
- 367
- Дневное изменение
- -1.87%
- Месячное изменение
- 5.62%
- 6-месячное изменение
- 39.72%
- Годовое изменение
- 22.85%
