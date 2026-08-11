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GQI: Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF
Курс GQI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.25, а максимальная — 60.41.
Следите за динамикой Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GQI сегодня?
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) сегодня оценивается на уровне 60.30. Инструмент торгуется в пределах 60.25 - 60.41, вчерашнее закрытие составило 60.25, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GQI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF?
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF в настоящее время оценивается в 60.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.33% и USD. Отслеживайте движения GQI на графике в реальном времени.
Как купить акции GQI?
Вы можете купить акции Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) по текущей цене 60.30. Ордера обычно размещаются около 60.30 или 60.60, тогда как 38 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GQI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GQI?
Инвестирование в Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF предполагает учет годового диапазона 53.47 - 60.72 и текущей цены 60.30. Многие сравнивают 1.53% и 5.59% перед размещением ордеров на 60.30 или 60.60. Изучайте ежедневные изменения цены GQI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF?
Самая высокая цена Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) за последний год составила 60.72. Акции заметно колебались в пределах 53.47 - 60.72, сравнение с 60.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF?
Самая низкая цена Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) за год составила 53.47. Сравнение с текущими 60.30 и 53.47 - 60.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GQI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GQI?
В прошлом Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.25 и 5.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.25
- Open
- 60.37
- Bid
- 60.30
- Ask
- 60.60
- Low
- 60.25
- High
- 60.41
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 5.59%
- Годовое изменение
- 5.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%