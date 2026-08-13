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GQI: Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF

60.23 USD 0.07 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GQI汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点60.20和高点60.43进行交易。

关注Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GQI股票今天的价格是多少？

Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票今天的定价为60.23。它在60.20 - 60.43范围内交易，昨天的收盘价为60.30，交易量达到22。GQI的实时价格图表显示了这些更新。

Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票是否支付股息？

Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF目前的价值为60.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.20%和USD。实时查看图表以跟踪GQI走势。

如何购买GQI股票？

您可以以60.23的当前价格购买Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票。订单通常设置在60.23或60.53附近，而22和-0.33%显示市场活动。立即关注GQI的实时图表更新。

如何投资GQI股票？

投资Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF需要考虑年度范围53.47 - 60.72和当前价格60.23。许多人在以60.23或60.53下订单之前，会比较1.41%和。实时查看GQI价格图表，了解每日变化。

Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF的最高价格是60.72。在53.47 - 60.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF的绩效。

Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票的最低价格是多少？

Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF（GQI）的最低价格为53.47。将其与当前的60.23和53.47 - 60.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GQI股票是什么时候拆分的？

Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.30和5.20%中可见。

日范围
60.20 60.43
年范围
53.47 60.72
前一天收盘价
60.30
开盘价
60.43
卖价
60.23
买价
60.53
最低价
60.20
最高价
60.43
交易量
22
日变化
-0.12%
月变化
1.41%
6个月变化
5.47%
年变化
5.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%