GQI: Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF
今日GQI汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点60.20和高点60.43进行交易。
关注Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
GQI股票今天的价格是多少？
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票今天的定价为60.23。它在60.20 - 60.43范围内交易，昨天的收盘价为60.30，交易量达到22。GQI的实时价格图表显示了这些更新。
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票是否支付股息？
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF目前的价值为60.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.20%和USD。实时查看图表以跟踪GQI走势。
如何购买GQI股票？
您可以以60.23的当前价格购买Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票。订单通常设置在60.23或60.53附近，而22和-0.33%显示市场活动。立即关注GQI的实时图表更新。
如何投资GQI股票？
投资Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF需要考虑年度范围53.47 - 60.72和当前价格60.23。许多人在以60.23或60.53下订单之前，会比较1.41%和。实时查看GQI价格图表，了解每日变化。
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF的最高价格是60.72。在53.47 - 60.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF的绩效。
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF股票的最低价格是多少？
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF（GQI）的最低价格为53.47。将其与当前的60.23和53.47 - 60.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GQI股票是什么时候拆分的？
Natixis ETF Trust Natixis Gateway Quality Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.30和5.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.30
- 开盘价
- 60.43
- 卖价
- 60.23
- 买价
- 60.53
- 最低价
- 60.20
- 最高价
- 60.43
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 5.47%
- 年变化
- 5.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%