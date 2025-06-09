Валюты / GOEX
GOEX: Global X Gold Explorers ETF
62.00 USD 1.83 (2.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOEX за сегодня изменился на -2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.59, а максимальная — 63.39.
Следите за динамикой Global X Gold Explorers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
61.59 63.39
Годовой диапазон
28.79 64.06
- Предыдущее закрытие
- 63.83
- Open
- 63.25
- Bid
- 62.00
- Ask
- 62.30
- Low
- 61.59
- High
- 63.39
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -2.87%
- Месячное изменение
- 10.10%
- 6-месячное изменение
- 64.94%
- Годовое изменение
- 85.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.