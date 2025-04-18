Валюты / GFF
GFF: Griffon Corporation
77.09 USD 1.95 (2.47%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GFF за сегодня изменился на -2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.49, а максимальная — 78.86.
Следите за динамикой Griffon Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
76.49 78.86
Годовой диапазон
62.49 86.73
- Предыдущее закрытие
- 79.04
- Open
- 78.64
- Bid
- 77.09
- Ask
- 77.39
- Low
- 76.49
- High
- 78.86
- Объем
- 409
- Дневное изменение
- -2.47%
- Месячное изменение
- 2.15%
- 6-месячное изменение
- 7.83%
- Годовое изменение
- 10.48%
