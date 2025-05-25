KurseKategorien
GFF: Griffon Corporation

76.60 USD 0.87 (1.15%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GFF hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.38 bis zu einem Hoch von 77.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Griffon Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
75.38 77.05
Jahresspanne
62.49 86.73
Vorheriger Schlusskurs
75.73
Eröffnung
75.90
Bid
76.60
Ask
76.90
Tief
75.38
Hoch
77.05
Volumen
362
Tagesänderung
1.15%
Monatsänderung
1.50%
6-Monatsänderung
7.15%
Jahresänderung
9.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K