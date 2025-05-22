Валюты / FSEA
FSEA: First Seacoast Bancorp Inc
11.51 USD 0.04 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSEA за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.51.
Следите за динамикой First Seacoast Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.51 11.51
Годовой диапазон
8.90 11.95
- Предыдущее закрытие
- 11.55
- Open
- 11.51
- Bid
- 11.51
- Ask
- 11.81
- Low
- 11.51
- High
- 11.51
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- -1.03%
- 6-месячное изменение
- 1.41%
- Годовое изменение
- 27.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.