FSEA: First Seacoast Bancorp Inc

11.44 USD 0.05 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FSEA ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.44 e ad un massimo di 11.62.

Segui le dinamiche di First Seacoast Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.44 11.62
Intervallo Annuale
8.90 11.95
Chiusura Precedente
11.49
Apertura
11.62
Bid
11.44
Ask
11.74
Minimo
11.44
Massimo
11.62
Volume
30
Variazione giornaliera
-0.44%
Variazione Mensile
-1.63%
Variazione Semestrale
0.79%
Variazione Annuale
26.41%
21 settembre, domenica