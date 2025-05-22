Valute / FSEA
FSEA: First Seacoast Bancorp Inc
11.44 USD 0.05 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FSEA ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.44 e ad un massimo di 11.62.
Segui le dinamiche di First Seacoast Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.44 11.62
Intervallo Annuale
8.90 11.95
- Chiusura Precedente
- 11.49
- Apertura
- 11.62
- Bid
- 11.44
- Ask
- 11.74
- Minimo
- 11.44
- Massimo
- 11.62
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- -1.63%
- Variazione Semestrale
- 0.79%
- Variazione Annuale
- 26.41%
21 settembre, domenica