FSEA: First Seacoast Bancorp Inc

11.56 USD 0.07 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FSEA hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.56 bis zu einem Hoch von 11.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Seacoast Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
FSEA News

Tagesspanne
11.56 11.62
Jahresspanne
8.90 11.95
Vorheriger Schlusskurs
11.49
Eröffnung
11.62
Bid
11.56
Ask
11.86
Tief
11.56
Hoch
11.62
Volumen
3
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
-0.60%
6-Monatsänderung
1.85%
Jahresänderung
27.73%
