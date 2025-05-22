Währungen / FSEA
FSEA: First Seacoast Bancorp Inc
11.56 USD 0.07 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSEA hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.56 bis zu einem Hoch von 11.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Seacoast Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.56 11.62
Jahresspanne
8.90 11.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.49
- Eröffnung
- 11.62
- Bid
- 11.56
- Ask
- 11.86
- Tief
- 11.56
- Hoch
- 11.62
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- -0.60%
- 6-Monatsänderung
- 1.85%
- Jahresänderung
- 27.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K