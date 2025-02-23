Валюты / FGDL
FGDL: Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced
49.35 USD 0.25 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FGDL за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.12, а максимальная — 49.61.
Следите за динамикой Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
49.12 49.61
Годовой диапазон
34.13 49.61
- Предыдущее закрытие
- 49.10
- Open
- 49.49
- Bid
- 49.35
- Ask
- 49.65
- Low
- 49.12
- High
- 49.61
- Объем
- 1.788 K
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 5.90%
- 6-месячное изменение
- 17.70%
- Годовое изменение
- 39.21%
