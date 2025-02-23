Währungen / FGDL
FGDL: Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced
48.91 USD 0.16 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FGDL hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.69 bis zu einem Hoch von 49.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
48.69 49.19
Jahresspanne
34.13 49.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.75
- Eröffnung
- 48.96
- Bid
- 48.91
- Ask
- 49.21
- Tief
- 48.69
- Hoch
- 49.19
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 4.96%
- 6-Monatsänderung
- 16.65%
- Jahresänderung
- 37.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K