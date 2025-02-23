CotationsSections
Devises / FGDL
Retour à Actions

FGDL: Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced

49.23 USD 0.48 (0.98%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FGDL a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.69 et à un maximum de 49.25.

Suivez la dynamique Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FGDL Nouvelles

Range quotidien
48.69 49.25
Range Annuel
34.13 49.61
Clôture Précédente
48.75
Ouverture
48.96
Bid
49.23
Ask
49.53
Plus Bas
48.69
Plus Haut
49.25
Volume
92
Changement quotidien
0.98%
Changement Mensuel
5.64%
Changement à 6 Mois
17.41%
Changement Annuel
38.87%
20 septembre, samedi