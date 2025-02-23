시세섹션
통화 / FGDL
FGDL: Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced

49.23 USD 0.48 (0.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FGDL 환율이 오늘 0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.69이고 고가는 49.25이었습니다.

일일 변동 비율
48.69 49.25
년간 변동
34.13 49.61
이전 종가
48.75
시가
48.96
Bid
49.23
Ask
49.53
저가
48.69
고가
49.25
볼륨
92
일일 변동
0.98%
월 변동
5.64%
6개월 변동
17.41%
년간 변동율
38.87%
20 9월, 토요일