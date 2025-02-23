Valute / FGDL
FGDL: Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced
49.23 USD 0.48 (0.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGDL ha avuto una variazione del 0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.69 e ad un massimo di 49.25.
Segui le dinamiche di Franklin Templeton Holdings Trust Franklin Responsibly Sourced . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
48.69 49.25
Intervallo Annuale
34.13 49.61
- Chiusura Precedente
- 48.75
- Apertura
- 48.96
- Bid
- 49.23
- Ask
- 49.53
- Minimo
- 48.69
- Massimo
- 49.25
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 0.98%
- Variazione Mensile
- 5.64%
- Variazione Semestrale
- 17.41%
- Variazione Annuale
- 38.87%
