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FDHY: Fidelity High Yield Factor ETF

48.98 USD 0.09 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDHY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.95, а максимальная — 49.04.

Следите за динамикой Fidelity High Yield Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDHY сегодня?

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) сегодня оценивается на уровне 48.98. Инструмент торгуется в пределах 48.95 - 49.04, вчерашнее закрытие составило 49.07, а торговый объем достиг 157. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity High Yield Factor ETF?

Fidelity High Yield Factor ETF в настоящее время оценивается в 48.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.17% и USD. Отслеживайте движения FDHY на графике в реальном времени.

Как купить акции FDHY?

Вы можете купить акции Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) по текущей цене 48.98. Ордера обычно размещаются около 48.98 или 49.28, тогда как 157 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDHY?

Инвестирование в Fidelity High Yield Factor ETF предполагает учет годового диапазона 48.00 - 49.70 и текущей цены 48.98. Многие сравнивают 0.39% и -0.18% перед размещением ордеров на 48.98 или 49.28. Изучайте ежедневные изменения цены FDHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity High Yield Factor ETF?

Самая высокая цена Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) за последний год составила 49.70. Акции заметно колебались в пределах 48.00 - 49.70, сравнение с 49.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity High Yield Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity High Yield Factor ETF?

Самая низкая цена Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) за год составила 48.00. Сравнение с текущими 48.98 и 48.00 - 49.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDHY?

В прошлом Fidelity High Yield Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.07 и -1.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.95 49.04
Годовой диапазон
48.00 49.70
Предыдущее закрытие
49.07
Open
48.99
Bid
48.98
Ask
49.28
Low
48.95
High
49.04
Объем
157
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
-0.18%
Годовое изменение
-1.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%