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FDHY: Fidelity High Yield Factor ETF
Курс FDHY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.95, а максимальная — 49.04.
Следите за динамикой Fidelity High Yield Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDHY сегодня?
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) сегодня оценивается на уровне 48.98. Инструмент торгуется в пределах 48.95 - 49.04, вчерашнее закрытие составило 49.07, а торговый объем достиг 157. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity High Yield Factor ETF?
Fidelity High Yield Factor ETF в настоящее время оценивается в 48.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.17% и USD. Отслеживайте движения FDHY на графике в реальном времени.
Как купить акции FDHY?
Вы можете купить акции Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) по текущей цене 48.98. Ордера обычно размещаются около 48.98 или 49.28, тогда как 157 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDHY?
Инвестирование в Fidelity High Yield Factor ETF предполагает учет годового диапазона 48.00 - 49.70 и текущей цены 48.98. Многие сравнивают 0.39% и -0.18% перед размещением ордеров на 48.98 или 49.28. Изучайте ежедневные изменения цены FDHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity High Yield Factor ETF?
Самая высокая цена Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) за последний год составила 49.70. Акции заметно колебались в пределах 48.00 - 49.70, сравнение с 49.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity High Yield Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity High Yield Factor ETF?
Самая низкая цена Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) за год составила 48.00. Сравнение с текущими 48.98 и 48.00 - 49.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDHY?
В прошлом Fidelity High Yield Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.07 и -1.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.07
- Open
- 48.99
- Bid
- 48.98
- Ask
- 49.28
- Low
- 48.95
- High
- 49.04
- Объем
- 157
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- -0.18%
- Годовое изменение
- -1.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%