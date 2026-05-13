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FDHY: Fidelity High Yield Factor ETF

49.01 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDHY汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点49.00和高点49.09进行交易。

关注Fidelity High Yield Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDHY新闻

常见问题解答

FDHY股票今天的价格是多少？

Fidelity High Yield Factor ETF股票今天的定价为49.01。它在49.00 - 49.09范围内交易，昨天的收盘价为48.98，交易量达到117。FDHY的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity High Yield Factor ETF股票是否支付股息？

Fidelity High Yield Factor ETF目前的价值为49.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.11%和USD。实时查看图表以跟踪FDHY走势。

如何购买FDHY股票？

您可以以49.01的当前价格购买Fidelity High Yield Factor ETF股票。订单通常设置在49.01或49.31附近，而117和0.02%显示市场活动。立即关注FDHY的实时图表更新。

如何投资FDHY股票？

投资Fidelity High Yield Factor ETF需要考虑年度范围48.00 - 49.70和当前价格49.01。许多人在以49.01或49.31下订单之前，会比较0.45%和。实时查看FDHY价格图表，了解每日变化。

Fidelity High Yield Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity High Yield Factor ETF的最高价格是49.70。在48.00 - 49.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity High Yield Factor ETF的绩效。

Fidelity High Yield Factor ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity High Yield Factor ETF（FDHY）的最低价格为48.00。将其与当前的49.01和48.00 - 49.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDHY股票是什么时候拆分的？

Fidelity High Yield Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.98和-1.11%中可见。

日范围
49.00 49.09
年范围
48.00 49.70
前一天收盘价
48.98
开盘价
49.00
卖价
49.01
买价
49.31
最低价
49.00
最高价
49.09
交易量
117
日变化
0.06%
月变化
0.45%
6个月变化
-0.12%
年变化
-1.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%