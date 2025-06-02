Валюты / EZPW
EZPW: EZCORP Inc - Class A Non-Voting Common Stock
17.16 USD 0.11 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EZPW за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.05, а максимальная — 17.33.
Следите за динамикой EZCORP Inc - Class A Non-Voting Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.05 17.33
Годовой диапазон
10.86 17.52
- Предыдущее закрытие
- 17.27
- Open
- 17.25
- Bid
- 17.16
- Ask
- 17.46
- Low
- 17.05
- High
- 17.33
- Объем
- 1.209 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 3.87%
- 6-месячное изменение
- 15.17%
- Годовое изменение
- 53.08%
