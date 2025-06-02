КотировкиРазделы
Валюты / EZPW
Назад в Рынок акций США

EZPW: EZCORP Inc - Class A Non-Voting Common Stock

17.16 USD 0.11 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EZPW за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.05, а максимальная — 17.33.

Следите за динамикой EZCORP Inc - Class A Non-Voting Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EZPW

Дневной диапазон
17.05 17.33
Годовой диапазон
10.86 17.52
Предыдущее закрытие
17.27
Open
17.25
Bid
17.16
Ask
17.46
Low
17.05
High
17.33
Объем
1.209 K
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
3.87%
6-месячное изменение
15.17%
Годовое изменение
53.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.