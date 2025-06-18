Währungen / EZPW
EZPW: EZCORP Inc - Class A Non-Voting Common Stock
17.91 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EZPW hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.88 bis zu einem Hoch von 17.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die EZCORP Inc - Class A Non-Voting Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZPW News
- Ezcorp-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 17,53 USD
- Ezcorp stock hits 52-week high at 17.53 USD
- Enova International, Inc. (ENVA) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Is EZCORP (EZPW) Stock Undervalued Right Now?
- Ezcorp stock hits 52-week high at 16.98 USD
- Ezcorp (EZPW) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Wall Street Analysts See a 34.27% Upside in Ezcorp (EZPW): Can the Stock Really Move This High?
- Should Value Investors Buy EZCORP (EZPW) Stock?
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- EZCORP stock rating initiated at Buy by Texas Capital with $20 target
- Ezcorp (EZPW) Upgraded to Buy: Here's Why
- Wall Street Analysts Think Ezcorp (EZPW) Could Surge 42.47%: Read This Before Placing a Bet
- Are Investors Undervaluing EZCORP (EZPW) Right Now?
- EZCORP, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EZPW)
- EZCORP, Inc. (EZPW) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Ezcorp (EZPW) Q3 Earnings
- Ezcorp (EZPW) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- EZCORP Q3 FY25 presentation: Record PLO drives 38% EPS growth, store count expands
- EZCORP earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Sallie Mae (SLM) Misses Q2 Earnings Estimates
- EZPW: Buy Now Before The Market Reprices This Undervalued Cash Machine (NASDAQ:EZPW)
- Canaccord Genuity raises EZCORP stock price target to $25 on strong pawn business
- EZCorp Delivers Results, But The Market Hasn't Caught Up (NASDAQ:EZPW)
- EZCORP expands Mexican footprint with 40-store acquisition
Tagesspanne
17.88 17.99
Jahresspanne
10.86 17.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.89
- Eröffnung
- 17.96
- Bid
- 17.91
- Ask
- 18.21
- Tief
- 17.88
- Hoch
- 17.99
- Volumen
- 142
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 8.41%
- 6-Monatsänderung
- 20.20%
- Jahresänderung
- 59.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K