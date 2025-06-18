KurseKategorien
EZPW: EZCORP Inc - Class A Non-Voting Common Stock

17.91 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EZPW hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.88 bis zu einem Hoch von 17.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die EZCORP Inc - Class A Non-Voting Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.88 17.99
Jahresspanne
10.86 17.99
Vorheriger Schlusskurs
17.89
Eröffnung
17.96
Bid
17.91
Ask
18.21
Tief
17.88
Hoch
17.99
Volumen
142
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
8.41%
6-Monatsänderung
20.20%
Jahresänderung
59.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K