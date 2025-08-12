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ETY: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef

14.68 USD 0.04 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETY за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.55, а максимальная — 14.74.

Следите за динамикой Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETY сегодня?

Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef (ETY) сегодня оценивается на уровне 14.68. Инструмент торгуется в пределах 14.55 - 14.74, вчерашнее закрытие составило 14.64, а торговый объем достиг 390. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef?

Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef в настоящее время оценивается в 14.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.38% и USD. Отслеживайте движения ETY на графике в реальном времени.

Как купить акции ETY?

Вы можете купить акции Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef (ETY) по текущей цене 14.68. Ордера обычно размещаются около 14.68 или 14.98, тогда как 390 и 0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETY?

Инвестирование в Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef предполагает учет годового диапазона 13.12 - 16.03 и текущей цены 14.68. Многие сравнивают 1.38% и -1.08% перед размещением ордеров на 14.68 или 14.98. Изучайте ежедневные изменения цены ETY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef?

Самая высокая цена Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef (ETY) за последний год составила 16.03. Акции заметно колебались в пределах 13.12 - 16.03, сравнение с 14.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef?

Самая низкая цена Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef (ETY) за год составила 13.12. Сравнение с текущими 14.68 и 13.12 - 16.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETY?

В прошлом Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.64 и -6.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.55 14.74
Годовой диапазон
13.12 16.03
Предыдущее закрытие
14.64
Open
14.56
Bid
14.68
Ask
14.98
Low
14.55
High
14.74
Объем
390
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
1.38%
6-месячное изменение
-1.08%
Годовое изменение
-6.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%