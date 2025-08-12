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ETY: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef
Курс ETY за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.55, а максимальная — 14.74.
Следите за динамикой Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETY сегодня?
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef (ETY) сегодня оценивается на уровне 14.68. Инструмент торгуется в пределах 14.55 - 14.74, вчерашнее закрытие составило 14.64, а торговый объем достиг 390. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef?
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef в настоящее время оценивается в 14.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.38% и USD. Отслеживайте движения ETY на графике в реальном времени.
Как купить акции ETY?
Вы можете купить акции Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef (ETY) по текущей цене 14.68. Ордера обычно размещаются около 14.68 или 14.98, тогда как 390 и 0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETY?
Инвестирование в Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef предполагает учет годового диапазона 13.12 - 16.03 и текущей цены 14.68. Многие сравнивают 1.38% и -1.08% перед размещением ордеров на 14.68 или 14.98. Изучайте ежедневные изменения цены ETY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef?
Самая высокая цена Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef (ETY) за последний год составила 16.03. Акции заметно колебались в пределах 13.12 - 16.03, сравнение с 14.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef?
Самая низкая цена Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef (ETY) за год составила 13.12. Сравнение с текущими 14.68 и 13.12 - 16.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETY?
В прошлом Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund of Benef проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.64 и -6.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.64
- Open
- 14.56
- Bid
- 14.68
- Ask
- 14.98
- Low
- 14.55
- High
- 14.74
- Объем
- 390
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- -1.08%
- Годовое изменение
- -6.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%