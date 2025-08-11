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EEA: The European Equity Fund Inc
Курс EEA за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.21, а максимальная — 11.25.
Следите за динамикой The European Equity Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EEA сегодня?
The European Equity Fund Inc (EEA) сегодня оценивается на уровне 11.21. Инструмент торгуется в пределах 11.21 - 11.25, вчерашнее закрытие составило 11.23, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EEA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The European Equity Fund Inc?
The European Equity Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.26% и USD. Отслеживайте движения EEA на графике в реальном времени.
Как купить акции EEA?
Вы можете купить акции The European Equity Fund Inc (EEA) по текущей цене 11.21. Ордера обычно размещаются около 11.21 или 11.51, тогда как 11 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EEA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EEA?
Инвестирование в The European Equity Fund Inc предполагает учет годового диапазона 9.63 - 11.43 и текущей цены 11.21. Многие сравнивают 1.91% и 1.91% перед размещением ордеров на 11.21 или 11.51. Изучайте ежедневные изменения цены EEA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The European Equity Fund Inc?
Самая высокая цена The European Equity Fund Inc (EEA) за последний год составила 11.43. Акции заметно колебались в пределах 9.63 - 11.43, сравнение с 11.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The European Equity Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The European Equity Fund Inc?
Самая низкая цена The European Equity Fund Inc (EEA) за год составила 9.63. Сравнение с текущими 11.21 и 9.63 - 11.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EEA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EEA?
В прошлом The European Equity Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.23 и 6.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.23
- Open
- 11.24
- Bid
- 11.21
- Ask
- 11.51
- Low
- 11.21
- High
- 11.25
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 1.91%
- 6-месячное изменение
- 1.91%
- Годовое изменение
- 6.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%