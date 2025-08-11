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EEA: The European Equity Fund Inc

11.21 USD 0.02 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EEA за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.21, а максимальная — 11.25.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EEA сегодня?

The European Equity Fund Inc (EEA) сегодня оценивается на уровне 11.21. Инструмент торгуется в пределах 11.21 - 11.25, вчерашнее закрытие составило 11.23, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EEA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The European Equity Fund Inc?

The European Equity Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.26% и USD. Отслеживайте движения EEA на графике в реальном времени.

Как купить акции EEA?

Вы можете купить акции The European Equity Fund Inc (EEA) по текущей цене 11.21. Ордера обычно размещаются около 11.21 или 11.51, тогда как 11 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EEA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EEA?

Инвестирование в The European Equity Fund Inc предполагает учет годового диапазона 9.63 - 11.43 и текущей цены 11.21. Многие сравнивают 1.91% и 1.91% перед размещением ордеров на 11.21 или 11.51. Изучайте ежедневные изменения цены EEA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The European Equity Fund Inc?

Самая высокая цена The European Equity Fund Inc (EEA) за последний год составила 11.43. Акции заметно колебались в пределах 9.63 - 11.43, сравнение с 11.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The European Equity Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The European Equity Fund Inc?

Самая низкая цена The European Equity Fund Inc (EEA) за год составила 9.63. Сравнение с текущими 11.21 и 9.63 - 11.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EEA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EEA?

В прошлом The European Equity Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.23 и 6.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.21 11.25
Годовой диапазон
9.63 11.43
Предыдущее закрытие
11.23
Open
11.24
Bid
11.21
Ask
11.51
Low
11.21
High
11.25
Объем
11
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
1.91%
6-месячное изменение
1.91%
Годовое изменение
6.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%