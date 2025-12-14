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EEA: The European Equity Fund Inc

11.29 USD 0.08 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EEA汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点11.16和高点11.34进行交易。

关注The European Equity Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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EEA新闻

常见问题解答

EEA股票今天的价格是多少？

The European Equity Fund Inc股票今天的定价为11.29。它在11.16 - 11.34范围内交易，昨天的收盘价为11.21，交易量达到9。EEA的实时价格图表显示了这些更新。

The European Equity Fund Inc股票是否支付股息？

The European Equity Fund Inc目前的价值为11.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.01%和USD。实时查看图表以跟踪EEA走势。

如何购买EEA股票？

您可以以11.29的当前价格购买The European Equity Fund Inc股票。订单通常设置在11.29或11.59附近，而9和1.16%显示市场活动。立即关注EEA的实时图表更新。

如何投资EEA股票？

投资The European Equity Fund Inc需要考虑年度范围9.63 - 11.43和当前价格11.29。许多人在以11.29或11.59下订单之前，会比较2.64%和。实时查看EEA价格图表，了解每日变化。

The European Equity Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The European Equity Fund Inc的最高价格是11.43。在9.63 - 11.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The European Equity Fund Inc的绩效。

The European Equity Fund Inc股票的最低价格是多少？

The European Equity Fund Inc（EEA）的最低价格为9.63。将其与当前的11.29和9.63 - 11.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EEA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EEA股票是什么时候拆分的？

The European Equity Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.21和7.01%中可见。

日范围
11.16 11.34
年范围
9.63 11.43
前一天收盘价
11.21
开盘价
11.16
卖价
11.29
买价
11.59
最低价
11.16
最高价
11.34
交易量
9
日变化
0.71%
月变化
2.64%
6个月变化
2.64%
年变化
7.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%