EARN: Ellington Residential Mortgage REIT of Beneficial Interest
5.68 USD 0.01 (0.18%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EARN за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.63, а максимальная — 5.71.
Следите за динамикой Ellington Residential Mortgage REIT of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.63 5.71
Годовой диапазон
4.32 7.06
- Предыдущее закрытие
- 5.67
- Open
- 5.66
- Bid
- 5.68
- Ask
- 5.98
- Low
- 5.63
- High
- 5.71
- Объем
- 217
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 3.46%
- Годовое изменение
- -18.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.