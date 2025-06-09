Währungen / EARN
EARN: Ellington Residential Mortgage REIT of Beneficial Interest
5.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EARN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.71 bis zu einem Hoch von 5.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ellington Residential Mortgage REIT of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EARN News
- EARN: Attractive Double-Digit Yield And Unique European CLO Exposure (NYSE:EARN)
- CEF Weekly Review: Bulldog Is Back To Financial Engineering
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- Ellington Credit Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EARN)
- Ellington Credit Company (EARN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ellington Residential Mortgage beats EPS in Q2 2025
- Ellington Credit Revenue Jumps 23% in Q1
- Ellington Residential Q2 2025 slides: CLO portfolio grows 27% as strategy shifts toward debt
- Ellington Credit Q1 2025 Earnings Call Transcript
- EARN Reports Results
- AFC Gamma Inc. (AFCG) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- DigitalBridge (DBRG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Earnings Preview: Ellington Credit (EARN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), Two Harbors Inv (NYSE:TWO)
- BrightSpire (BRSP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Invesco Mortgage Capital (IVR) Beats Q2 Earnings Estimates
- KKR Real Estate Finance (KREF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), MFA Finl (NYSE:MFA)
- Earnz to acquire A&D Carbon Solutions for up to £2.8 million
- Ellington Credit Declares Monthly Common Dividend
EARN on the Community Forum
Tagesspanne
5.71 5.75
Jahresspanne
4.32 7.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.73
- Eröffnung
- 5.73
- Bid
- 5.73
- Ask
- 6.03
- Tief
- 5.71
- Hoch
- 5.75
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 4.37%
- Jahresänderung
- -17.67%
