EARN: Ellington Residential Mortgage REIT of Beneficial Interest

5.71 USD 0.02 (0.35%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EARN ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.71 e ad un massimo di 5.75.

Segui le dinamiche di Ellington Residential Mortgage REIT of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.71 5.75
Intervallo Annuale
4.32 7.06
Chiusura Precedente
5.73
Apertura
5.73
Bid
5.71
Ask
6.01
Minimo
5.71
Massimo
5.75
Volume
180
Variazione giornaliera
-0.35%
Variazione Mensile
0.53%
Variazione Semestrale
4.01%
Variazione Annuale
-17.96%
21 settembre, domenica