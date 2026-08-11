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EAPR: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
Курс EAPR за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.92, а максимальная — 32.98.
Следите за динамикой Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EAPR сегодня?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April (EAPR) сегодня оценивается на уровне 32.96. Инструмент торгуется в пределах 32.92 - 32.98, вчерашнее закрытие составило 32.95, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April в настоящее время оценивается в 32.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.81% и USD. Отслеживайте движения EAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции EAPR?
Вы можете купить акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April (EAPR) по текущей цене 32.96. Ордера обычно размещаются около 32.96 или 33.26, тогда как 4 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EAPR?
Инвестирование в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April предполагает учет годового диапазона 28.46 - 33.46 и текущей цены 32.96. Многие сравнивают 1.54% и 9.76% перед размещением ордеров на 32.96 или 33.26. Изучайте ежедневные изменения цены EAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April?
Самая высокая цена Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April (EAPR) за последний год составила 33.46. Акции заметно колебались в пределах 28.46 - 33.46, сравнение с 32.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April?
Самая низкая цена Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April (EAPR) за год составила 28.46. Сравнение с текущими 32.96 и 28.46 - 33.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EAPR?
В прошлом Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.95 и 15.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.95
- Open
- 32.92
- Bid
- 32.96
- Ask
- 33.26
- Low
- 32.92
- High
- 32.98
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 1.54%
- 6-месячное изменение
- 9.76%
- Годовое изменение
- 15.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%