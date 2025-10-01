- Aperçu
EAPR: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
Le taux de change de EAPR a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.08 et à un maximum de 29.19.
Suivez la dynamique Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EAPR aujourd'hui ?
L'action Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April est cotée à 29.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.31%, a clôturé hier à 29.20 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de EAPR présente ces mises à jour.
L'action Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April verse-t-elle des dividendes ?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April est actuellement valorisé à 29.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EAPR.
Comment acheter des actions EAPR ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April au cours actuel de 29.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.11 ou de 29.41, le 19 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EAPR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EAPR ?
Investir dans Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.48 - 29.26 et le prix actuel 29.11. Beaucoup comparent 2.28% et 9.85% avant de passer des ordres à 29.11 ou 29.41. Consultez le graphique du cours de EAPR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April ?
Le cours le plus élevé de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April l'année dernière était 29.26. Au cours de 24.48 - 29.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.20 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April ?
Le cours le plus bas de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April (EAPR) sur l'année a été 24.48. Sa comparaison avec 29.11 et 24.48 - 29.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EAPR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EAPR a-t-elle été divisée ?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.20 et 7.77% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.20
- Ouverture
- 29.11
- Bid
- 29.11
- Ask
- 29.41
- Plus Bas
- 29.08
- Plus Haut
- 29.19
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- -0.31%
- Changement Mensuel
- 2.28%
- Changement à 6 Mois
- 9.85%
- Changement Annuel
- 7.77%
