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EAPR: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April

33.02 USD 0.06 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EAPR汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点32.95和高点33.05进行交易。

关注Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EAPR股票今天的价格是多少？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April股票今天的定价为33.02。它在32.95 - 33.05范围内交易，昨天的收盘价为32.96，交易量达到10。EAPR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April股票是否支付股息？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April目前的价值为33.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.02%和USD。实时查看图表以跟踪EAPR走势。

如何购买EAPR股票？

您可以以33.02的当前价格购买Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April股票。订单通常设置在33.02或33.32附近，而10和-0.09%显示市场活动。立即关注EAPR的实时图表更新。

如何投资EAPR股票？

投资Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April需要考虑年度范围28.46 - 33.46和当前价格33.02。许多人在以33.02或33.32下订单之前，会比较1.73%和。实时查看EAPR价格图表，了解每日变化。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April的最高价格是33.46。在28.46 - 33.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April的绩效。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April股票的最低价格是多少？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April（EAPR）的最低价格为28.46。将其与当前的33.02和28.46 - 33.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EAPR股票是什么时候拆分的？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.96和16.02%中可见。

日范围
32.95 33.05
年范围
28.46 33.46
前一天收盘价
32.96
开盘价
33.05
卖价
33.02
买价
33.32
最低价
32.95
最高价
33.05
交易量
10
日变化
0.18%
月变化
1.73%
6个月变化
9.96%
年变化
16.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%