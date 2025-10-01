- Panoramica
EAPR: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
Il tasso di cambio EAPR ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.08 e ad un massimo di 29.19.
Segui le dinamiche di Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EAPR oggi?
Oggi le azioni Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April sono prezzate a 29.11. Viene scambiato all'interno di -0.31%, la chiusura di ieri è stata 29.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EAPR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April pagano dividendi?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April è attualmente valutato a 29.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EAPR.
Come acquistare azioni EAPR?
Puoi acquistare azioni Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April al prezzo attuale di 29.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.11 o 29.41, mentre 19 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EAPR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EAPR?
Investire in Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April implica considerare l'intervallo annuale 24.48 - 29.26 e il prezzo attuale 29.11. Molti confrontano 2.28% e 9.85% prima di effettuare ordini su 29.11 o 29.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EAPR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April?
Il prezzo massimo di Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April nell'ultimo anno è stato 29.26. All'interno di 24.48 - 29.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April?
Il prezzo più basso di Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April (EAPR) nel corso dell'anno è stato 24.48. Confrontandolo con gli attuali 29.11 e 24.48 - 29.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EAPR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EAPR?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.20 e 7.77%.
- Chiusura Precedente
- 29.20
- Apertura
- 29.11
- Bid
- 29.11
- Ask
- 29.41
- Minimo
- 29.08
- Massimo
- 29.19
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- 2.28%
- Variazione Semestrale
- 9.85%
- Variazione Annuale
- 7.77%
- Agire
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M