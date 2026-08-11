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DTF: DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc

11.53 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DTF за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.53, а максимальная — 11.54.

Следите за динамикой DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DTF сегодня?

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) сегодня оценивается на уровне 11.53. Инструмент торгуется в пределах 11.53 - 11.54, вчерашнее закрытие составило 11.55, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc?

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.77% и USD. Отслеживайте движения DTF на графике в реальном времени.

Как купить акции DTF?

Вы можете купить акции DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) по текущей цене 11.53. Ордера обычно размещаются около 11.53 или 11.83, тогда как 9 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DTF?

Инвестирование в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.26 - 11.61 и текущей цены 11.53. Многие сравнивают 0.00% и 0.09% перед размещением ордеров на 11.53 или 11.83. Изучайте ежедневные изменения цены DTF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc?

Самая высокая цена DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) за последний год составила 11.61. Акции заметно колебались в пределах 11.26 - 11.61, сравнение с 11.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc?

Самая низкая цена DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) за год составила 11.26. Сравнение с текущими 11.53 и 11.26 - 11.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DTF?

В прошлом DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.55 и 1.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.53 11.54
Годовой диапазон
11.26 11.61
Предыдущее закрытие
11.55
Open
11.54
Bid
11.53
Ask
11.83
Low
11.53
High
11.54
Объем
9
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.09%
Годовое изменение
1.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%