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DTF: DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc
Курс DTF за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.53, а максимальная — 11.54.
Следите за динамикой DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DTF сегодня?
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) сегодня оценивается на уровне 11.53. Инструмент торгуется в пределах 11.53 - 11.54, вчерашнее закрытие составило 11.55, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc?
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc в настоящее время оценивается в 11.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.77% и USD. Отслеживайте движения DTF на графике в реальном времени.
Как купить акции DTF?
Вы можете купить акции DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) по текущей цене 11.53. Ордера обычно размещаются около 11.53 или 11.83, тогда как 9 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DTF?
Инвестирование в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc предполагает учет годового диапазона 11.26 - 11.61 и текущей цены 11.53. Многие сравнивают 0.00% и 0.09% перед размещением ордеров на 11.53 или 11.83. Изучайте ежедневные изменения цены DTF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc?
Самая высокая цена DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) за последний год составила 11.61. Акции заметно колебались в пределах 11.26 - 11.61, сравнение с 11.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc?
Самая низкая цена DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc (DTF) за год составила 11.26. Сравнение с текущими 11.53 и 11.26 - 11.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DTF?
В прошлом DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.55 и 1.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.55
- Open
- 11.54
- Bid
- 11.53
- Ask
- 11.83
- Low
- 11.53
- High
- 11.54
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.09%
- Годовое изменение
- 1.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%