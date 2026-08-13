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DTF: 丹麦信托基金

11.54 USD 0.01 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DTF汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点11.51和高点11.55进行交易。

关注丹麦信托基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DTF股票今天的价格是多少？

丹麦信托基金股票今天的定价为11.54。它在11.51 - 11.55范围内交易，昨天的收盘价为11.53，交易量达到7。DTF的实时价格图表显示了这些更新。

丹麦信托基金股票是否支付股息？

丹麦信托基金目前的价值为11.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.85%和USD。实时查看图表以跟踪DTF走势。

如何购买DTF股票？

您可以以11.54的当前价格购买丹麦信托基金股票。订单通常设置在11.54或11.84附近，而7和0.17%显示市场活动。立即关注DTF的实时图表更新。

如何投资DTF股票？

投资丹麦信托基金需要考虑年度范围11.26 - 11.61和当前价格11.54。许多人在以11.54或11.84下订单之前，会比较0.09%和。实时查看DTF价格图表，了解每日变化。

丹麦信托基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，丹麦信托基金的最高价格是11.61。在11.26 - 11.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪丹麦信托基金的绩效。

丹麦信托基金股票的最低价格是多少？

丹麦信托基金（DTF）的最低价格为11.26。将其与当前的11.54和11.26 - 11.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DTF股票是什么时候拆分的？

丹麦信托基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.53和1.85%中可见。

日范围
11.51 11.55
年范围
11.26 11.61
前一天收盘价
11.53
开盘价
11.52
卖价
11.54
买价
11.84
最低价
11.51
最高价
11.55
交易量
7
日变化
0.09%
月变化
0.09%
6个月变化
0.17%
年变化
1.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%