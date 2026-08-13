DTF: 丹麦信托基金
今日DTF汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点11.51和高点11.55进行交易。
关注丹麦信托基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
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常见问题解答
DTF股票今天的价格是多少？
丹麦信托基金股票今天的定价为11.54。它在11.51 - 11.55范围内交易，昨天的收盘价为11.53，交易量达到7。DTF的实时价格图表显示了这些更新。
丹麦信托基金股票是否支付股息？
丹麦信托基金目前的价值为11.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.85%和USD。实时查看图表以跟踪DTF走势。
如何购买DTF股票？
您可以以11.54的当前价格购买丹麦信托基金股票。订单通常设置在11.54或11.84附近，而7和0.17%显示市场活动。立即关注DTF的实时图表更新。
如何投资DTF股票？
投资丹麦信托基金需要考虑年度范围11.26 - 11.61和当前价格11.54。许多人在以11.54或11.84下订单之前，会比较0.09%和。实时查看DTF价格图表，了解每日变化。
丹麦信托基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，丹麦信托基金的最高价格是11.61。在11.26 - 11.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪丹麦信托基金的绩效。
丹麦信托基金股票的最低价格是多少？
丹麦信托基金（DTF）的最低价格为11.26。将其与当前的11.54和11.26 - 11.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DTF股票是什么时候拆分的？
丹麦信托基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.53和1.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.53
- 开盘价
- 11.52
- 卖价
- 11.54
- 买价
- 11.84
- 最低价
- 11.51
- 最高价
- 11.55
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 0.17%
- 年变化
- 1.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%