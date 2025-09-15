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DSU: Blackrock Debt Strategies Fund Inc

9.53 USD 0.05 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DSU за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.48, а максимальная — 9.54.

Следите за динамикой Blackrock Debt Strategies Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DSU сегодня?

Blackrock Debt Strategies Fund Inc (DSU) сегодня оценивается на уровне 9.53. Инструмент торгуется в пределах 9.48 - 9.54, вчерашнее закрытие составило 9.48, а торговый объем достиг 301. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Debt Strategies Fund Inc?

Blackrock Debt Strategies Fund Inc в настоящее время оценивается в 9.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.75% и USD. Отслеживайте движения DSU на графике в реальном времени.

Как купить акции DSU?

Вы можете купить акции Blackrock Debt Strategies Fund Inc (DSU) по текущей цене 9.53. Ордера обычно размещаются около 9.53 или 9.83, тогда как 301 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DSU?

Инвестирование в Blackrock Debt Strategies Fund Inc предполагает учет годового диапазона 9.31 - 10.67 и текущей цены 9.53. Многие сравнивают 0.85% и -3.35% перед размещением ордеров на 9.53 или 9.83. Изучайте ежедневные изменения цены DSU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Debt Strategies Fund Inc?

Самая высокая цена Blackrock Debt Strategies Fund Inc (DSU) за последний год составила 10.67. Акции заметно колебались в пределах 9.31 - 10.67, сравнение с 9.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Debt Strategies Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Debt Strategies Fund Inc?

Самая низкая цена Blackrock Debt Strategies Fund Inc (DSU) за год составила 9.31. Сравнение с текущими 9.53 и 9.31 - 10.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DSU?

В прошлом Blackrock Debt Strategies Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.48 и -9.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.48 9.54
Годовой диапазон
9.31 10.67
Предыдущее закрытие
9.48
Open
9.51
Bid
9.53
Ask
9.83
Low
9.48
High
9.54
Объем
301
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
-3.35%
Годовое изменение
-9.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%