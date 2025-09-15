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DSU: 贝莱德基金

9.54 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DSU汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.52和高点9.57进行交易。

关注贝莱德基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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DSU新闻

常见问题解答

DSU股票今天的价格是多少？

贝莱德基金股票今天的定价为9.54。它在9.52 - 9.57范围内交易，昨天的收盘价为9.53，交易量达到303。DSU的实时价格图表显示了这些更新。

贝莱德基金股票是否支付股息？

贝莱德基金目前的价值为9.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.66%和USD。实时查看图表以跟踪DSU走势。

如何购买DSU股票？

您可以以9.54的当前价格购买贝莱德基金股票。订单通常设置在9.54或9.84附近，而303和-0.10%显示市场活动。立即关注DSU的实时图表更新。

如何投资DSU股票？

投资贝莱德基金需要考虑年度范围9.31 - 10.67和当前价格9.54。许多人在以9.54或9.84下订单之前，会比较0.95%和。实时查看DSU价格图表，了解每日变化。

贝莱德基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，贝莱德基金的最高价格是10.67。在9.31 - 10.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪贝莱德基金的绩效。

贝莱德基金股票的最低价格是多少？

贝莱德基金（DSU）的最低价格为9.31。将其与当前的9.54和9.31 - 10.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DSU股票是什么时候拆分的？

贝莱德基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.53和-9.66%中可见。

日范围
9.52 9.57
年范围
9.31 10.67
前一天收盘价
9.53
开盘价
9.55
卖价
9.54
买价
9.84
最低价
9.52
最高价
9.57
交易量
303
日变化
0.10%
月变化
0.95%
6个月变化
-3.25%
年变化
-9.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%