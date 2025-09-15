DSU: 贝莱德基金
今日DSU汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.52和高点9.57进行交易。
关注贝莱德基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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DSU新闻
- FRA: Higher Rates Could Help, But Distribution Coverage Should Remain Weak (NYSE:FRA)
- DSU: Dividend Needs To Be Reduced Or The NAV Will Suffer (Rating Downgrade) (NYSE:DSU)
- Waiting On Social Security? This Portfolio Could Generate $128,000 A Year
- How To Build A $7,000/Mo Income Using BlackRock's 8% Yielding 32 CEFs (NYSEARCA:SPY)
- JQC: Distribution Under Pressure And 2026 Fed Policy Will Make It Worse (NYSE:JQC)
- DSU: Vulnerable To The Uncertainty Of Interest Rates (NYSE:DSU)
- DSU: Preserves Capital, But Distributions Are Likely Not Sustainable (NYSE:DSU)
常见问题解答
DSU股票今天的价格是多少？
贝莱德基金股票今天的定价为9.54。它在9.52 - 9.57范围内交易，昨天的收盘价为9.53，交易量达到303。DSU的实时价格图表显示了这些更新。
贝莱德基金股票是否支付股息？
贝莱德基金目前的价值为9.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.66%和USD。实时查看图表以跟踪DSU走势。
如何购买DSU股票？
您可以以9.54的当前价格购买贝莱德基金股票。订单通常设置在9.54或9.84附近，而303和-0.10%显示市场活动。立即关注DSU的实时图表更新。
如何投资DSU股票？
投资贝莱德基金需要考虑年度范围9.31 - 10.67和当前价格9.54。许多人在以9.54或9.84下订单之前，会比较0.95%和。实时查看DSU价格图表，了解每日变化。
贝莱德基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，贝莱德基金的最高价格是10.67。在9.31 - 10.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪贝莱德基金的绩效。
贝莱德基金股票的最低价格是多少？
贝莱德基金（DSU）的最低价格为9.31。将其与当前的9.54和9.31 - 10.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DSU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DSU股票是什么时候拆分的？
贝莱德基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.53和-9.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.53
- 开盘价
- 9.55
- 卖价
- 9.54
- 买价
- 9.84
- 最低价
- 9.52
- 最高价
- 9.57
- 交易量
- 303
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.95%
- 6个月变化
- -3.25%
- 年变化
- -9.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%