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DSL: DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests

10.74 USD 0.09 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DSL за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.74, а максимальная — 10.96.

Следите за динамикой DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DSL сегодня?

DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests (DSL) сегодня оценивается на уровне 10.74. Инструмент торгуется в пределах 10.74 - 10.96, вчерашнее закрытие составило 10.83, а торговый объем достиг 771. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests?

DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests в настоящее время оценивается в 10.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.67% и USD. Отслеживайте движения DSL на графике в реальном времени.

Как купить акции DSL?

Вы можете купить акции DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests (DSL) по текущей цене 10.74. Ордера обычно размещаются около 10.74 или 11.04, тогда как 771 и -0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DSL?

Инвестирование в DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests предполагает учет годового диапазона 10.49 - 12.67 и текущей цены 10.74. Многие сравнивают 0.56% и -5.37% перед размещением ордеров на 10.74 или 11.04. Изучайте ежедневные изменения цены DSL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests?

Самая высокая цена DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests (DSL) за последний год составила 12.67. Акции заметно колебались в пределах 10.49 - 12.67, сравнение с 10.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests?

Самая низкая цена DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests (DSL) за год составила 10.49. Сравнение с текущими 10.74 и 10.49 - 12.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DSL?

В прошлом DoubleLine Income Solutions Fund of Beneficial Interests проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.83 и -13.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.74 10.96
Годовой диапазон
10.49 12.67
Предыдущее закрытие
10.83
Open
10.83
Bid
10.74
Ask
11.04
Low
10.74
High
10.96
Объем
771
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
-5.37%
Годовое изменение
-13.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%