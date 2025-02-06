Валюты / DLX
DLX: Deluxe Corporation
19.56 USD 0.09 (0.46%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLX за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.35, а максимальная — 19.65.
Следите за динамикой Deluxe Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DLX
- Финансовый директор Deluxe Уильям Зинт приобрел акции на $3347
- Why Fast-paced Mover Deluxe (DLX) Is a Great Choice for Value Investors
- Wall Street Analysts Think Deluxe (DLX) Could Surge 36.06%: Read This Before Placing a Bet
- Should Value Investors Buy Deluxe (DLX) Stock?
- Deluxe appoints former Deloitte partner Michelle Collins to board
- Wall Street Analysts Believe Deluxe (DLX) Could Rally 37.04%: Here's is How to Trade
- Are Investors Undervaluing Deluxe (DLX) Right Now?
- Fast-paced Momentum Stock Deluxe (DLX) Is Still Trading at a Bargain
- Deluxe Corporation (DLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Deluxe (DLX) Q2 Earnings Beat Estimates
- Deluxe earnings beat by $0.13, revenue fell short of estimates
- Deluxe Q2 2025 slides: Revenue dips, but profits and cash flow strengthen
- HNI (HNI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Deluxe Corporation: Growth In Data Solutions Expected To Decelerate (NYSE:DLX)
- Deluxe and Chargent Partner to Power Integrated Payments in Salesforce
- Frontier announces Jurassic World Evolution 3 release for October 21
- Deluxe Corp stock hits 52-week low at $13.69 amid market challenges
- Deluxe unveils DAX, an AI assistant for partner support
- Deutsche Bank lifts Premier Foods stock target to GBP2.30
- Deluxe Merchant Services and MyKidReports Partner to Embed Payment Solutions for Nonprofit Child Care Centers
- Jim Cramer: NRG Up, Deluxe Out, Nvidia 'You Have To Trim' - Deluxe (NYSE:DLX), NRG Energy (NYSE:NRG)
- Deluxe Corporation (DLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
19.35 19.65
Годовой диапазон
13.61 24.45
- Предыдущее закрытие
- 19.65
- Open
- 19.65
- Bid
- 19.56
- Ask
- 19.86
- Low
- 19.35
- High
- 19.65
- Объем
- 365
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- 24.43%
- Годовое изменение
- 1.29%
